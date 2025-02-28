Вратарь Илья Помазун о своём переходе в «Спартак»: «Как в кино»

Вратарь московского «Спартака» Илья Помазун раскрывает свои ощущения от известия о переходе в клуб. Ранее воспитанник ЦСКА был временно отстранён от тренировок из-за высказываний о возможном переходе в «Спартак».
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