«МК» назвал связи, которые поможет раскрыть задержанный в Турции подрывник

В ходе операции, проведенной российскими и турецкими спецслужбами, был задержан московский подрывник Евгений Серебряков, который подложил взрывное устройство в транспортное средство российского военнослужащего.
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