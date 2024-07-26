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«МК» назвал связи, которые поможет раскрыть задержанный в Турции подрывник

«МК» назвал связи, которые поможет раскрыть задержанный в Турции подрывник

В ходе операции, проведенной российскими и турецкими спецслужбами, был задержан московский подрывник Евгений Серебряков, который подложил взрывное устройство в транспортное средство российского военнослужащего.

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