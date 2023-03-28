Листай.ру [СМИ]

230 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey Ivanov
    Милейший! Да будет вам известно, что таблица умножения гораздо старше теорий Маркса- и все равно она остается верной...Сивков назвал еди...
  • Святогор Князев
    Вы милейший слышали звон но не знаете где он! Почитайте определение  Маркса, а потом приводите пример. И второе: с те...Сивков назвал еди...
  • Добрый Человек
    Подоляка как раз достаточно правдиво освещал происходящее. Видимо его по этому убрали с основных сайтов.«Что-то не клеитс...

Сатановский озвучил простую «формулу победы» России над наглостью США и долларом

Сатановский озвучил простую «формулу победы» России над наглостью США и долларом

Президент Института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале озвучил простую формулу победы России над наглостью США и американским долларом.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх