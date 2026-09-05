В российских банках появились цифровые кошельки для рублей

Инициатива предусматривает открытие специальных счетов для хранения цифровых рублей. На первом этапе возможность открытия счета предоставлена только владельцам устройств на Android.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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