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Регионы России

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В российских банках появились цифровые кошельки для рублей

В российских банках появились цифровые кошельки для рублей

Инициатива предусматривает открытие специальных счетов для хранения цифровых рублей. На первом этапе возможность открытия счета предоставлена только владельцам устройств на Android.

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