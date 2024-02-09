Трансформация российского ипотечного рынка: осталось два-три месяца

В ближайшие два-три месяца будут готовы предложения по трансформации российского ипотечного рынка. Об этом во время своего выступления на заседании тематичего дня «Инфраструктура и среда для жизни» заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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