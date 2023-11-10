Когда назначена Большая пресс-конференция Путина? Источники назвали дату

Источники назвали дату Большой пресс-конференции президента России Владимира Путина.По данным РБК, со ссылкой на два источника, знакомых с ходом подготовки мероприятия, Большая пресс-конференция Владимира Путина запланирована на 14 декабря.
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