Спецназ показал, что бывает с теми гаишниками, которые вымогают деньги у волонтеров, везущих гуманитарку бойцам СВО

История о том, как алчность окончательно отключает инстинкт самосохранения и остатки совести. На пропускном пункте в Ростовской области предприимчивые сотрудники ДПС решили стрясти скромные пять тысяч рублей с волонтеров, везущих гуманитарную помощь на Донбасс.
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и опять руководство в стороне-где посадки их наставников,.,
а командиры которые в конце смены принимают отчет финансовый ----НЕ ПРИЧЕМ ?????? СТРАНА СКАЗОЧНИКОВ НЕ ЗНАЮЩИЕ ЖИЗНИ ТИПА КТО И ЗАЧЕМ И ПОЧЕМУ -----А ДВОРЦЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГАИ ДА И МВД БОЖЕНЬКА ПОСТРОИЛ ЗА ЧЕСТНУЮ СЛУЖБУ ----ВСЕ ГНИЕТ С ГОЛОВЫ ---ХВОСТ ВООБЩЕ МОЖЕТ НЕ ГНИТЬ