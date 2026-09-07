Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Спецназ показал, что бывает с теми гаишниками, которые вымогают деньги у волонтеров, везущих гуманитарку бойцам СВО

Спецназ показал, что бывает с теми гаишниками, которые вымогают деньги у волонтеров, везущих гуманитарку бойцам СВО

История о том, как алчность окончательно отключает инстинкт самосохранения и остатки совести. На пропускном пункте в Ростовской области предприимчивые сотрудники ДПС решили стрясти скромные пять тысяч рублей с волонтеров, везущих гуманитарную помощь на Донбасс.

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леонид рыбаков

а командиры которые в конце смены принимают отчет финансовый ----НЕ ПРИЧЕМ ?????? СТРАНА СКАЗОЧНИКОВ НЕ ЗНАЮЩИЕ ЖИЗНИ ТИПА КТО И ЗАЧЕМ И ПОЧЕМУ -----А ДВОРЦЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГАИ ДА И МВД  БОЖЕНЬКА ПОСТРОИЛ ЗА ЧЕСТНУЮ СЛУЖБУ ----ВСЕ ГНИЕТ С ГОЛОВЫ ---ХВОСТ ВООБЩЕ МОЖЕТ НЕ ГНИТЬ