Сто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в России

В период русско-японской войны РСДРП (б) в целом и Ленин в частности занимали однозначную позицию: Япония — конституционное государство, самодержавная Россия — нет, Япония — новая буржуазная сила (и более эффективная), Россия — старая и менее эффективная.
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