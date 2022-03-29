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Джейлен Грин поставил сверху с сопротивлением Якоба Пелтля

Джейлен Грин поставил сверху с сопротивлением Якоба Пелтля

Защитник «Рокетс» Джейлен Грин исполнил эффектный данк во время матча со «Сперс» (123:120). Во второй четверти Грин прорвался под кольцо и эффектно поставил сверху с сопротивлением центрового Якоба Пелтля.

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