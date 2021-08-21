Мировое обозрение

36 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    Интересно, как они вернуться когда вся практически военная американская техника в руках талибов ?Трамп: Россия сно...
  • Петр Троеглазов
    Ну и хрен с ним....Иомиури: приплывш...
  • Александр Ляшенко
    У автора,Артема Чиркова истерика или нет денег?Написал о двурушниках,а сам нам впаривает по два одинаковых абзаца! Ка...Уговоры кончились...

В Казани открылась выставка работ Сергея Шойгу

КАЗАНЬ, 21 августа. /ТАСС/. Выставка работ министра обороны РФ, президента Русского географического общества (РГО) Сергея Шойгу открылась в субботу в Национальной художественной галерее "Хазине" в Казанском Кремле, передает корреспондент ТАСС.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх