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Маск захотел вложить 100 миллионов долларов в подконтрольную Трампу организацию

Маск захотел вложить 100 миллионов долларов в подконтрольную Трампу организацию

Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск намеревается вложить 100 миллионов долларов в подконтрольную президенту США Дональду Трампу стороннюю политическую структуру.

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