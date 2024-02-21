В МИД Венгрии заявили о тайной закупке Западом российских энергоносителей

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что западные страны, которые громче всех выступают за расширение санкций против России, сами тайно покупают российские энергоносители.
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