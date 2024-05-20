Путин направил соболезнования лидеру Ирана в связи с гибелью Раиси

Российский лидер назвал президента выдающимся политиком, посвятившим свою жизнь служению Ирану Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями верховному руководителю Ирана Али Хаменеи в связи с гибелью главы страны Эбрахима Раиси.
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