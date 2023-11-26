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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джарред Вандербилт набирает игровую форму и тренируется в формате 3 на 3

Тяжелый форвард «Лейкерс» Джарред Вандербилт получил разрешение на увеличение нагрузок 13 ноября. Сегодня главный тренер Дарвин Хэм объявил, что Вандербилт набирает игровые кондиции, тренируясь 2 на 2, а также 3 на 3.

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