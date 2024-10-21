Сербский лидер Александр Вучич проинформировал о том, что населению державы надоело слушать рассказы властей западных держав о том, что киевский режим теряет территории, так как они никогда не вспоминают о Косово.
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