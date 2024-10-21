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  • Eduard
    Это незаконно,что хочет то и пишит у нас свобода!Сотрудницу посоль...
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    Вы можете представить националистов США которые носятся с зеленкой и битой? Я нет! Лююите страну,кто вам мешает,зелен...Сотрудницу посоль...
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    Украинский якобы национализм это обычные уголовники,как и якобы "культурные" европейцы которые обычные воры!Сотрудницу посоль...

Вучич сообщил, что сербы устали от разговоров о целостности Украины

Вучич сообщил, что сербы устали от разговоров о целостности Украины

Сербский лидер Александр Вучич проинформировал о том, что населению державы надоело слушать рассказы властей западных держав о том, что киевский режим теряет территории, так как они никогда не вспоминают о Косово.

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