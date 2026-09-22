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МОСИНФОРМ

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Облачно с прояснениями и до плюс 22 ожидаются в столичном регионе 22 сентября

Облачно с прояснениями и до плюс 22 ожидаются в столичном регионе 22 сентября

Во вторник, 22 сентября, в Москве прогнозируют от 17 до 19 градусов выше нуля, а в Подмосковье — от плюс 17 до плюс 22 градусов.

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