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Иркутск Сегодня

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Более 260 спортсменов из 18 регионов России примут участие в турнире памяти Павла Блинова в Зиме

С 30 июля по 2 августа в городе Зима в школе тяжелой атлетики имени П.Г. Блинова пройдет III Всероссийский турнир по тяжелой атлетике памяти Заслуженного тренера России Павла Георгиевича Блинова на призы Заслуженного мастера спорта России Евгения Шишлянникова.

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