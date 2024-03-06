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Бились изо всех сил, но спасти патрульный корвет "Сергей Котов" не смогли. Грустные выводы экспертов

Бились изо всех сил, но спасти патрульный корвет "Сергей Котов" не смогли. Грустные выводы экспертов

Интересная жизнь с Vera Star Пришла очень печальная новость. Российский патрульный корабль "Сергей Котов", чей экипаж отважно бился с морскими беспилотниками лиходеев, все же затонул.

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Комментарии
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E
Ed
и не одна ...
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3 час.
фарид сабиров
Все эти атаки остаются при помощи беспилотников и самолетов Нате в акватории Черного моря. Вот и надо всех их сбивать всеми средствами и самым жестоким способом и показательно.
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3 час.
Сергей Алексеев
полностью согласен
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2 час.

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