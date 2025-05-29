Политика как он...
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Политика как она есть

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«МК»: в Москве педофил назначил 11-летей девочке свидание и надругался над ней

«МК»: в Москве педофил назначил 11-летей девочке свидание и надругался над ней

В Москве 31-летний мужчина надругался над 11-летней девочкой, с которой познакомился в соцсети. Об этом сообщает mk.

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