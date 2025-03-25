Политика как он...
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Политика как она есть

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Ученые раскрыли математический закон, управляющий поведением толпы

Ученые раскрыли математический закон, управляющий поведением толпы

Американские ученые из Массачусетского технологического института выяснили, что переход от упорядоченного движения толпы к хаотическому происходит при превышении среднего угла отклонения пешеходов выше определенного значения.

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