Прокурор НАО и региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей провели совместный приём предпринимателей

5 марта прокурор Ненецкого автономного округа Дмитрий Горшков и региональный Уполномоченный по защите прав предпринимателей Герман Сопочкин провели очередной совместный приём представителей бизнес-сообщества.
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