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Три темы для обсуждения: В Киеве заявили о подготовке к переговорам с Москвой

Три темы для обсуждения: В Киеве заявили о подготовке к переговорам с Москвой

Украинские СМИ сообщают, что власти Киева планируются подготовить почву для переговоров с Россией уже этой осенью.

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