Создатель DayZ анонсировал «убийцу Kerbal Space Program» — Kitten Space Agency Студия RocketWerkz (Icarus...

Создатель DayZ анонсировал «убийцу Kerbal Space Program» — Kitten Space AgencyСтудия RocketWerkz (Icarus, Stationeers) под руководством создателя DayZ Дина Холла (Dean Hall) взялась за «убийцу Kerbal Space Program» (KSP) — симулятор космической программы Kitten Space Agency.
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