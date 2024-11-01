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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Создатель DayZ анонсировал «убийцу Kerbal Space Program» — Kitten Space Agency Студия RocketWerkz (Icarus...

Создатель DayZ анонсировал «убийцу Kerbal Space Program» — Kitten Space Agency Студия RocketWerkz (Icarus...

Создатель DayZ анонсировал «убийцу Kerbal Space Program» — Kitten Space AgencyСтудия RocketWerkz (Icarus, Stationeers) под руководством создателя DayZ Дина Холла (Dean Hall) взялась за «убийцу Kerbal Space Program» (KSP) — симулятор космической программы Kitten Space Agency.

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