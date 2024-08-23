Цены на борщевой набор снизились в Карелии

Стоимость большинства овощей, входящих в так называемый борщевой набор, снизилась за неделю. По данным Карелиястата, за период с 13 по 19 августа картофель подешевел на 7,7%, морковь – на 2,6%, помидоры свежие – на 2,1%, свекла — на 1,4%, лук – на 0,1% Вместе с тем капуста белокочанная свежая подорожала на 1,2%.