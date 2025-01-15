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Царьград

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Впервые в истории в Канаде зафиксировали на камеру видео и звук падения метеорита

Впервые в истории в Канаде зафиксировали на камеру видео и звук падения метеорита

Местный житель нашёл у дома осколки, которые оказались хондритами.В Канаде произошёл уникальный исторический случай: впервые падение метеорита было запечатлено на видео с записью звука при падении.

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