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Царьград

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Три часа страха: На Черноморском побережье ракетная опасность. Уничтожены БПЛА

Три часа страха: На Черноморском побережье ракетная опасность. Уничтожены БПЛА

На Черноморском побережье отменили ракетную опасность спустя три часа.Примерно с 23:07 3 июня начал поступать сигнал о ракетной опасности в Сочи, Новороссийске и других городах Черноморского побережья.

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