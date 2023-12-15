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Русская весна

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В ООН предупредили о последствиях затопления туннелей в Газе

В ООН предупредили о последствиях затопления туннелей в Газе

Затопление Израилем туннелей палестинского движения ХАМАС в Газе будет иметь долгосрочные последствия для прав человека, военные операции должны проводиться в соответствии с международным правом, заявил РИА Новости официальный представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс.

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