В ООН предупредили о последствиях затопления туннелей в Газе

Затопление Израилем туннелей палестинского движения ХАМАС в Газе будет иметь долгосрочные последствия для прав человека, военные операции должны проводиться в соответствии с международным правом, заявил РИА Новости официальный представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс.
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