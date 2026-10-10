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ВС РФ нанесли удар по портовой инфраструктуре, используемой ВСУ

ВС РФ нанесли удар по портовой инфраструктуре, используемой ВСУ

Вооруженные силы России поразили объекты портовой инфраструктуры Украины и морские суда, используемые в интересах ВСУ.

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