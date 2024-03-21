В ФМБА рассказали, как работают онковакцины

Владимир Путин анонсировал создание так называемых онковакцин — вакцин против опухолей. Как работают эти "персональные" вакцины, что тормозит их разработку и когда ожидать их появления, RTVI рассказал замдиректора Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины им.