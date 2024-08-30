Разлив фенола произошел на заводе «Астат» в Дзержинске

ДЗЕРЖИНСК, 30 августа, ФедералПресс. На территории завода «Астат» произошел разлив фенола. Из-за утечки ядовитого химиката специалисты Роспотребнадзора по Нижегородской области проверят воздух рядом с ближайшей жилой застройкой, чтобы исключить возможность отравления местных жителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии