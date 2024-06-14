“Естественный шаг”: Guerrilla Games объяснила, почему решила выпустить LEGO Horizon Adventure...

“Естественный шаг”: Guerrilla Games объяснила, почему решила выпустить LEGO Horizon Adventures на Nintendo SwitchGuerrilla Games всегда хотела сделать игру, доступную всем, и Switch стала идеальной платформой для расширения аудитории.
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