Кипр возобновляет выдачу виз в России с 12 октября после сбоя

С 12 октября визовые центры Кипра в шести городах России, включая Москву и Санкт-Петербург, возобновляют приём заявлений после устранения технического сбоя, из-за которого работа была приостановлена 8 октября.
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