Синоптик Ильин: в Екатеринбурге в выходные похолодает до +24 °C

Специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в первые выходные августа в Екатеринбурге жара сменится похолоданием и дождями, тогда как в Тюмени сохранится более тёплая погода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии