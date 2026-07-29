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Синоптик Ильин: в Екатеринбурге в выходные похолодает до +24 °C

Синоптик Ильин: в Екатеринбурге в выходные похолодает до +24 °C

Специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в первые выходные августа в Екатеринбурге жара сменится похолоданием и дождями, тогда как в Тюмени сохранится более тёплая погода.

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