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Кравец о поражении 0:6: «Радует, что «Авангард» ложился под шайбу даже при таком счете. Это пойдет на пользу»

«Авангард» проиграл московскому «Динамо» (0:6) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. «После второго периода говорил команде, что такие удаления и игры неприемлемы для нашей команды.

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