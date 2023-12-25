Зарема о внимании к «Спартаку» после ухода из клуба: «Смотрим без попкорна! Прежняя инерция прекратилась. Новые механизмы в деле»

– Этот год стал первым для вас, когда «Спартак» перестал быть каждодневной работой. С одной стороны, меньше давления, но с другой – долгое время это было огромной частью вашей жизни.
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