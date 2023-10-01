Паркоматы во Владивостоке попали под санкции: как теперь платить

ВЛАДИВОСТОК, 2 октября, ФедералПресс. Во Владивостоке с 1 октября перестали работать паркоматы. Как оказалось, компания-производитель попала под санкции Евросоюза, в результате чего поддерживать программное обеспечение теперь не может.
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