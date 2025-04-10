16-летний парень три месяца не снимал линзы, и вот чем это закончилось

Специалисты Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля, куда доставили юношу, выявили у него в левом глазу язву роговицы, а в правом — чужеродную тканевую ворсинку, которая успела частично обрасти новыми тканями.
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