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Полезные советы

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16-летний парень три месяца не снимал линзы, и вот чем это закончилось

16-летний парень три месяца не снимал линзы, и вот чем это закончилось

Специалисты Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля, куда доставили юношу, выявили у него в левом глазу язву роговицы, а в правом — чужеродную тканевую ворсинку, которая успела частично обрасти новыми тканями.

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