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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бивол – о бое с Бетербиевым: «Если я получу все пояса, то миссия будет выполнена»

«Если я получу все пояса, миссия будет выполнена. Тогда все мои цели будут достигнуты», – сказал чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол.

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