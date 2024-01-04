В Италии разгорелся национальный скандал из-за пиццы с ананасом

Гнев итальянцев связан с первой в мире пиццей "Маргарита кон ананас".В Италии известный пиццайоло Джино Сорбильо бросил вызов обществу и оказался в центре скандала после приготовления первой в мире пиццы "Маргарита кон ананас".
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