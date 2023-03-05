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Джо Лэйкоб об обмене Гэри Пэйтона II: «Нам показалось, что «Блэйзерс» лукавили»

Владелец «Голден Стэйт» Джо Лэйкоб признался, что все еще зол на «Портленд», который во время переговоров по Гэри Пэйтону II скрыл информацию о травме у защитника.

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