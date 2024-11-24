Медведев после удара «Орешником» посоветовал Европе перестать помогать Украине

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обратился к Коллективному западу в своих соцсетях с призывом остановить поддержку киевского режима в военном конфликте ввиду демонстрации новейшей российской гиперзвуковой БРСД «Орешник».
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