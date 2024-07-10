Индия освоит производство танковых выстрелов 3ВБМ17 «Манго» Разрезной макет выстрела 3БВМ17 "Манго".
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Индия освоит производство танковых выстрелов 3ВБМ17 «Манго» Разрезной макет выстрела 3БВМ17 "Манго".
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