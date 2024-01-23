Экс-теннисистка Дмитриева заявила, что ей понравилась игра Рублева в Австралии

Заслуженный мастер спорта СССР Анна Дмитриева выделила положительные моменты после поражения российского теннисиста Андрея Рублева в матче четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) от представителя Италии Янника Синнера.
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