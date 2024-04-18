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Гонконг пригрозил банкротством автозаводу «Москвич»

Гонконг пригрозил банкротством автозаводу «Москвич»

Гонконгская компания Silver Basis Investment Development намерена обратиться в суд Москвы с заявлением о признании АО «Московский автомобильный завод «Москвич» банкротом в связи с задолженностью, которая подтверждается решением Арбитражного суда Москвы от 24 ноября 2023 года, сообщает «Интерфакс».

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