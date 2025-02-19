Макрон и Шольц пойдут под трибунал. С США идёт опасная волна

Европейских лидеров ждут трибуналы вслед за американскими — прогноз Александра Дугина По мнению российского философа Александра Дугина, волна уголовных преследований против глобалистов и либералов, стартовавшая в Соединенных Штатах, неизбежно докатится и до Европы.
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