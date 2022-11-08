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Самый точный гороскоп от Павла Глобы на декабрь 2022 года для всех знаков Зодиака – любовь, деньги, здоровье

Самый точный гороскоп от Павла Глобы на декабрь 2022 года для всех знаков Зодиака – любовь, деньги, здоровье

Павел Глоба, фото: vladtime.ru Виктория КрючковаПоследний месяц 2022 года обещает много возможностей для успешного завершения всех начатых ранее дел.

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