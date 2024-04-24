Как узнать модель материнской платы. на Windows и других ОС

Mainboard, main board, MB, motherboard, системная плата, печатная плата, объединительная плата, плата расширений, «материнка», «мать», «мама» – все это различные названия материнской платы вашего компьютера.
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