Голос силы: Нетаниягу приветствует стражей еврейского очага

На фоне непрекращающегося напряжения в регионе, премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетил элитные подразделения ЦАХАЛа, в очередной раз подчеркнув неразрывную связь между политическим руководством, военной мощью и национальной идентичностью Израиля .