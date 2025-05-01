Голос силы: Нетаниягу приветствует стражей еврейского очага

На фоне непрекращающегося напряжения в регионе, премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетил элитные подразделения ЦАХАЛа, в очередной раз подчеркнув неразрывную связь между политическим руководством, военной мощью и национальной идентичностью Израиля .
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