В Хакасии 82-летняя отшельница едва избежала нападения медведя

В Хакасии 82-летняя отшельница Агафья Карповна Лыкова столкнулась с нападением разъярённого медведя, сообщает издание KP.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Бывший премьер По...
- ВА Хоккейное «Торпед...
- Демократы показыв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым