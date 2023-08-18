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Миранчук начнет сезон в «Аталанте». Вариантов перехода в другой клуб у хавбека пока нет

Миранчук начнет сезон в «Аталанте». Вариантов перехода в другой клуб у хавбека пока нет

Прошлый сезон 27-летний российский хавбек провел в «Торино» на правах аренды. Он забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 29 матчах Серии А.

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